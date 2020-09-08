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كومان يحدد مركز ميسي بالموسم الجديد

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 14:40

كومان يحدد مركز ميسي بالموسم الجديد
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، استقر على المركز الذي سيلعب فيه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وكان ميسي تغيب عن بداية فترة الإعداد مع برشلونة بسبب رغبته في الرحيل، قبل أن يظهر بالأمس لأول مرة في التدريبات الكاتالونية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيشارك مع برشلونة في مباراة ودية، السبت المقبل، خلال الظهور الأول لكومان.

وأشارت إلى أن المدرب الهولندي سيعتمد خطة 4-2-3-1، وفقًا لمصادر من غرفة ملابس برشلونة.

وأوضحت أن ميسي سيشغل مركز الجناح الأيمن الوهمي، حيث إنه سيبدأ بالتواجد جهة اليمين، ثم سيتحرك بحرية للأمام وفي العمق، مع تحريره من الأدوار الدفاعية.

وذكرت أنه في المقابل سيعتمد كومان في الجهة اليسرى على جناح حقيقي لفتح الملعب مثل عثمان ديمبلي أو أنسو فاتي أو فرانسيسكو ترينكاو.

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#ليونيل ميسي
#برشلونة
#رونالد كومان

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