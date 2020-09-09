بالأرقام: كريستيانو رونالدو ينفرد بإنجاز أوروبي

حقق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إنجازا أوروبيا بعدما نجح كأول لاعب أوروبي بالوصول إلى الهدف 101 مع منتخب بلاده، وثاني لاعب على مستوى العالم بعد علي دائي الذي سجل 109 أهداف مع إيران.

وأحرز كريستيانو نجم وقائد البرتغال، هدفي منتخب بلاده في شباك نظيره السويدي (2ـ0)، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، بمنافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وتمكن "الدون" بذلك من تسجيل هدف على الأقل في 17 موسما على التوالي مع البرتغال بداية من 2004 حتى 2020.

وفيما يلي حقائق عن مسيرة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال:

- شارك في مباراته الدولية الأولى خلال الانتصار 1-0 على كازاخستان وديا في آب/أغسطس 2003.

- اختير ضمن تشكيلة البرتغال في بطولة أوروبا 2004 التي استضافتها بلاده.

أحرز هدفه الدولي الأول في المباراة الافتتاحية التي انتهت بالخسارة 2-1 أمام اليونان. وساعد البرتغال على التأهل للنهائي وهز الشباك مرة أخرى في الدور قبل النهائي أمام هولندا قبل الخسارة أمام المنتخب اليوناني في النهائي.

- خاض مباراته الأولى في كأس العالم في نهائيات 2006 بألمانيا. وهز الشباك خلال الفوز 2-0 على إيران وقاد البرتغال إلى الدور قبل النهائي حيث خسرت أمام فرنسا.

- قاد البرتغال إلى دور الثمانية في بطولة أوروبا 2008، وسجل في الفوز 3-1 على جمهورية التشيك.

- خرجت البرتغال من دور الستة عشر في كأس العالم 2010 على يد إسبانيا. وأنهى مشواره في البطولة بهدف واحد سجله خلال الانتصار 7-0 على كوريا الشمالية.

- ساعد البرتغال على بلوغ قبل نهائي بطولة أوروبا 2012 حيث خرجت مرة أخرى أمام إسبانيا لكن بركلات الترجيح هذه المرة.

كان ترتيب رونالدو الأخير في ركلات الترجيح لكنه لم ينفذ محاولته لأن البرتغال كانت قد خسرت قبلها. وأنهى البطولة بثلاثة أهداف.

- أحرز ثلاثية في ملحق تصفيات كأس العالم ضد السويد ليمنح البرتغال الفوز 3-2 وهي نتيجة قادت بلاده إلى النهائيات في العام التالي بالبرازيل.

- في آذار/مارس 2014 تجاوز حصيلة باوليتا التي تبلغ 47 هدفا ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال.

- وصل رونالدو إلى كأس العالم وهو يعاني من إصابة في الركبة. خسرت البرتغال مباراتها الأولى 4-0 أمام ألمانيا وخرجت من دور المجموعات. سجل هدفا واحدا خلال الفوز 2-1 على غانا.

- قاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا 2016 وهو أول لقب كبير في تاريخها. وبعد أن أهدر ركلة جزاء في التعادل بدون أهداف مع النمسا، سجل رونالدو هدفين في التعادل 3-3 مع المجر ليقود بلاده للتأهل بصعوبة لأدوار خروج المهزوم. كما هز الشباك في الدور قبل النهائي أمام ويلز.

غادر الملعب مصابا بعد 25 دقيقة من المباراة النهائية ضد فرنسا بعد عرقلة من ديميتري باييه وأمضى بقية الوقت خارج خطوط الملعب لإثارة حماس فريقه الذي انتصر 1- 0.

- أحرز 15 هدفا في تصفيات كأس العالم 2018 لتفوز البرتغال بصدارة مجموعتها.

- سجل ثلاثية في مباراة البرتغال الأولى بكأس العالم أمام إسبانيا من بينها هدف من ركلة حرة في الدقيقة 88 منح فريقه التعادل 3-3، ليصبح رابع لاعب يهز الشباك في أربع نسخ لكأس العالم.

أحرز هدفه الدولي 85 ضد المغرب ليصبح الهداف التاريخي لأوروبا على المستوى الدولي لكنه أضاع ركلة جزاء في التعادل 1-1 مع إيران. وخسرت البرتغال أمام أوروغواي في دور الستة عشر.

- أحرز ثلاثة أهداف ضد سويسرا ليقود البرتغال للفوز بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في 2019.

- سجل أربعة أهداف في الانتصار 5-1 على ليتوانيا في تصفيات بطولة أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر 2019. وأحرز ثلاثة أهداف أخرى، وهي الثلاثية التاسعة له على المستوى الدولي، في مباراة الإياب في الشهر التالي ورفع رصيده مع البرتغال إلى 99 هدفا بعد أن سجل قرب النهاية خلال الفوز 2-0 على لوكسمبورغ وهي نتيجة قادت المنتخب البرتغالي للتأهل إلى بطولة أوروبا 2020.