ريال مدريد يضع شروطا مقابل انتقال لاعبه لمانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني وضع شروطا مقابل الاستغناء عن خدمات أحد لاعبيه لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

ولا يمانع ريال مدريد رحيل سيرجيو ريغيلون، ظهير أيسر الفريق مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع إشبيلية، لكنه يحتل المركز الثالث بين لاعبي الملكي في مركزه بعد الثنائي فيرلاند ميندي ومارسيلو.

ويرغب مانشستر يونايتد في تدعيم مركز الجبهة اليسرى في صفوفه، في ظل عدم ثقة أولي جونار سولسكاير في لوك شاو على المدى الطويل بسبب إصاباته المتكررة، وافتقاد الشاب براندون ويليامز للخبرة الكافية.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، غير راض على مطالبة ريال مدريد بتضمين بند خيار إعادة الشراء في عقد ريغيلون لإتمام الصفقة.

ويشترط ريال مدريد أن يكون قادرًا على إعادة ضم ريغيلون بنفس السعر تقريبًا، بينما يتمسك مانشستر يونايتد برفض هذا الشرط ويبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.