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كورونا: تتويج أفضل لاعب في أوروبا خلف أبواب مغلقة

تاريخ النشر: 10/09/2020 - 08:48

كورونا: تتويج أفضل لاعب في أوروبا خلف أبواب مغلقة
مراسم قرعة النسخة السابقة (أرشيفية)
عرب ٤٨

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم أمسِ الأربعاء، إقامة حفل تتويج أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم، خلف أبواب مغلقة، بسبب جائحة كورونا، في مقر "يويفا" في مدينة نيون السويسرية بدلا من العاصمة اليونانية، أثينا.

ويُنظم الحفل دون حضور ممثلي الأندية أو ممثلي وسائل الإعلام، وسيقتصر الحضور على اللاعبين فقط. ويعد روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ الألماني، من بين المرشحين للتتويج باللقب، وذلك بعد أن فاز مع الفريق البافاري بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، كان قد توج بالجائزة في العام الماضي. وسيشهد الحفل أيضا تتويج أفضل للاعبة وأفضل مدرب.

وبطبيعة الحال، سيؤثر تغيير مكان حفل جائزة الأفضل على مراسم قرعة كل من دوري الأبطال والدوري الأوروبي، المقررة يومي الأول والثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على الترتيب. وستقام مراسم القرعتين في نيونكما وسيجرى تتويج أفضل لاعب في الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكد "يويفا" أن جميع الأطراف المعنية اتفقت على "ضرورة إبقاء الصحة العامة على رأس الأولويات، وأنه من غير الممكن تنظيم حدث بهذا الحجم في أثينا".

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#كورونا
#يويفا
#الاتحاد الأوروبي
#كرة القدم

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