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إشارة جديدة حول اقتراب بيل من مغادرة الريال

تاريخ النشر: 12/09/2020 - 19:48

إشارة جديدة حول اقتراب بيل من مغادرة الريال
زيدان وبيل (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية، عن دلالة جديدة حول اقتراب رحيل النجم الويلزي، غاريث بيل، عن صفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وبحسب ما نقلته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيل التقى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أمس الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ شهر.

وعقد ريال مدريد بالأمس جلسة التدريب الخامسة، استعدادًا للموسم الجديد، بينما تدرب بيل في صالة الألعاب الرياضية، بسبب معاناته من آلام في الركبة.

وأشارت الشبكة إلى أن زيدان كان يحفز لاعبيه في التدريبات استعدادًا للموسم الجديد، بينما التقى بشكل بارد مع بيل للمرة الأولى بالأمس في صالة الألعاب الرياضية.

وأوضحت أن زيدان رأى بيل يمارس بعض التمارين، وقام بتحيته بقول "مرحبًا" فقط.

وذكرت أن بيل خارج حسابات زيدان، واللاعب الويلزي يعرف هذا الأمر، إلا أنهما يحترمان بعضهما البعض، رغم عدم وجود أي علاقة بينهما.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#غاريث بيل
#زين الدين زيدان
#ريال مدريد

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