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ريال مدريد يضع خطة تحسبا لرحيل مارسيلو

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 09:43

ريال مدريد يضع خطة تحسبا لرحيل مارسيلو
النجم البرازيلي مارسيلو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني وضع خطة تحسبا لرحيل النجم البرازيلي، مارسيلو، عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

ولا ينوي ريال مدريد إبرام أي صفقات هذا الصيف، وسيعتمد فقط على جمع الأموال من بيع اللاعبين، مع إعادة بعض المعارين.

ويمكن لمارسيلو الرحيل هذا الصيف، خاصة بعدما أصبح خيارًا ثانيًا في مركز الظهير الأيسر، للفرنسي فيرلاند ميندي.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يمتلك خيارين إذا قرر مارسيلو الرحيل هذا الصيف، الأول هو الإبقاء على سيرجيو ريغيلون، والثاني سيكون تصعيد ميغيل غوتيريز كبديل لفيرلاند ميندي.

وأوضح التقرير، أن زيدان لا يثق في إمكانيات ريغيلون، وأخبره بأنه لن يأخذ عددًا كبيرًا من الدقائق في موسم 2020-2021.

ومع ذلك، يمكن للاعب الدولي الإسباني البقاء في سانتياغو برنابيو، ليحل محل مارسيلو، وحتى يتم حسم مصير الظهير البرازيلي، لن يتفاوض الريال مع أي نادٍ بشأن ريغيلون.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ريال مدريد
#مارسيلو
#سيرجيو ريغيلون
#ميغيل غوتيريز

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