  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مبابي يطرق باب الرحيل عن سان جيرمان

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 20:58

مبابي يطرق باب الرحيل عن سان جيرمان
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، طلب الرحيل عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن مبابي صدم مديري سان جيرمان بعد إبلاغهم بطلب الرحيل عن النادي في الصيف المقبل.

وأوضحت أن مبابي تحدث مع المديرين بأنه يريد لعب موسم إضافي مع سان جيرمان، كي يمنح النادي فرصة أخيرة للحصول على أموال من صفقة بيعه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مبابي يخطط لانتقال مفاجئ إلى الدوري الإنجليزي أو الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن مبابي مهتم باللعب مع مانشستر يونايتد، كما سبق أن أعلن إعجابه بليفربول ومدربه يورغن كلوب.

وقالت "التايمز" إن ريال مدريد يوفر الأموال في الميركاتو الجاري، لإنفاقها في الصيف المقبل على صفقة مبابي.

ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان حتى صيف 2022.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان

حوارات

أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب يوفنتوس: أحتاج للتعاقد مع مهاجم بأسرع وقت
مدرب يوفنتوس: أحتاج للتعاقد مع مهاجم بأسرع وقت

2020-09-13

مدرب برشلونة يرغب في التعاقد مع صلاح
مدرب برشلونة يرغب في التعاقد مع صلاح

2020-09-13

كريستيانو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد
كريستيانو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

2020-09-13

الأكثر قراءة

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق "سلام" إسرائيلي بحرينيّ

2020-09-12
السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

2020-09-12
انتهاء التهافت على التطبيع؟

انتهاء التهافت على التطبيع؟

2020-09-12
القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع

القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع "الفوري" عن التطبيع مع إسرائيل؛ نسف للمبادرة العربية

2020-09-12
عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

2020-09-12