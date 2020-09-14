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برشلونة يضع مبابي ضمن خططه لتعويض ميسي

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 09:35

برشلونة يضع مبابي ضمن خططه لتعويض ميسي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، أن أزمة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، دفعت إدارة برشلونة الإسباني للتفكير في بديل مناسب له عقب نهاية الموسم الجاري.

وكشف تقرير صحفي إسباني، أمس الأحد، أن برشلونة وضع إحدى صفقات ريال مدريد الكبرى ضمن خططه، ليمهد لصراع ناري ربما يشهده ميركاتو العام المقبل.

وعلى وقع الأنباء الأخيرة التي أكدت تقدم الفرنسي كيليان مبابي بطلب لإدارة باريس سان جيرمان من أجل تسهيل رحيله الصيف المقبل، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة سيدخل سباق ضم مبابي، لتعويض ميسي إذا تمسك الأخير بالرحيل مع نهاية عقده في 2021.

ويرى مسؤولو برشلونة أن مبابي سيكون بديلًا رفيع المستوى لميسي، ويستطيع سد الفراغ الذي سيتركه قائد برشلونة حال رحيله عن كامب نو.

ومن المعروف أن مبابي مطلوب لدى عدد من الأندية الإنجليزية، إلى جانب ريال مدريد، الذي يعتبره هدفه الأول الصيف المقبل.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#ليونيل ميسي

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