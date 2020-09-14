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نيمار يعلق على واقعة طرده أمام مارسيليا

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 09:42

نيمار يعلق على واقعة طرده أمام مارسيليا
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن غضبه العارم بعد طرده في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام أولمبيك مارسيليا (1-0)، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وكتب نيمار تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر "أسفي الوحيد أنني لم أوجه اللكمة لهذا الأحمق في وجهه".

ونال النجم البرازيلي بطاقة حمراء مباشرة بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو، التي أثبتت اعتداء نيمار على ألفارو غونزاليس مدافع مارسيليا.

وزعم اللاعب البرازيلي أن غونزاليس وجه إليه عبارات عنصرية ووصفه بـ"القرد القذر" و"الأسود الملعون"، وفقا لما نقلته قناة تيليفوت الفرنسية.

إلا أن أندريه فيلاش بواش المدير الفني لمارسيليا نفى هذه الواقعة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#مارسيليا
#ألفارو غونزاليس

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