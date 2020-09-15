بايرن ميونخ يتحرك مجددا لضم أودوي

أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني سيسعى مجددا من أجل الحصول على خدمات لاعب تشيلسي الإنجليزي، كالوم هودسون أودوي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ بعدما حاول العملاق البافاري ضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2019، مقدمًا عرضًا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني رفضه البلوز.

وتحرك البايرن مرة أخرى لضم أودوي الصيف الماضي، إلا أنه فشل في خطفه من قلع ستامفورد بريدج بعدما جدد اللاعب تعاقده مع البلوز لمدة 5 سنوات بعقد تصل قيمته إلى 50 مليون إسترليني.

وبحسب "سكاي سبورتس"، هناك تواصل جديد بين بايرن ميونخ وممثلي أودوي، على الرغم من عدم تواصل العملاق البافاري بصورة رسمية مع تشيلسي.

ويسعى البايرن لضم اللاعب الشاب بصورة مبدئية على سبيل الإعارة مع وضع إمكانية للشراء.

وأنفق تشيلسي الكثير من الأموال لتدعيم صفوفه هذا الموسم، بضم تيمو فيرنر (53 مليون إسترليني) وكاي هافيرتز (89 مليون إسترليني) وحكيم زياش (38 مليون إسترليني).

وبالتالي هناك شكوك حول عدد الدقائق التي سيحظى بها أودوي، وهو الأمر الذي يرغب البايرن في استغلاله على الرغم من ضمه لليروي ساني من مانشستر سيتي هذا الصيف، ويأتي ذلك بعد فشل البايرن في مد إعارة إيفان بيريسيتش.

يذكر أن يوفنتوس ولايبزيج مهتمان أيضًا بضم أودوي، الذي يتقاضى قرابة 8.5 مليون إسترليني سنويًا رفقة تشيلسي.