  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد أم برشلونة: مبابي يحسم وجهته القادمة

تاريخ النشر: 15/09/2020 - 15:20

ريال مدريد أم برشلونة: مبابي يحسم وجهته القادمة
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، يعتبر أبرز المرشحين لخلافة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على عرش الكرة العالمية في المستقبل القريب.

ومع ظهور تقارير، تشير إلى أنَّه أبلغ إدارة ناديه، بأنًّه سيرحل الصيف المقبل، فإنَّه من الطبيعي، أن تتهافت عليه كل الأندية للحصول على خدماته، خاصة قطبي إسبانيا، ريال مدريد، وبرشلونة.

لكن ما هي رغبة اللاعب؟.. هذا ما كشف عنه برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، الذي أكد أنَّ مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد فقط، وأنه مستعد للتضحية بالأموال، إن لزم الأمر، من أجل تحقيق هدفه.

وأوضح أن إدارة ريال مدريد لن تقدم أي عرض لمبابي، حتى تحصل على اتصال من مسؤولي باريس أنفسهم للجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة الصفقة.

وذكر أنه في حالة انتقال مبابي لريال مدريد، فإن إدارة النادي الملكي ستبني كل شيء في الفريق حول النجم الفرنسي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كيليان مبابي
#برشلونة
#ريال مدريد
#كريستيانو رونالدو
#ليونيل ميسي

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يتحرك مجددا لضم أودوي
بايرن ميونخ يتحرك مجددا لضم أودوي

2020-09-15

يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم نجم روما
يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم نجم روما

2020-09-15

برشلونة يقترب من حسم صفقة ديباي
برشلونة يقترب من حسم صفقة ديباي

2020-09-15

الأكثر قراءة

لماذا يجب أن يخاف اليافعون الأصحّاء كورونا؟

لماذا يجب أن يخاف اليافعون الأصحّاء كورونا؟

2020-09-14
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في اللد

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في اللد

2020-09-14
أطباء ضد فحوصات كورونا:

أطباء ضد فحوصات كورونا: "دقيقة في إسرائيل أكثر من اللازم"

2020-09-14
سين جيم: هذا كل ما يجب معرفته عن الإغلاق

سين جيم: هذا كل ما يجب معرفته عن الإغلاق

2020-09-14
وثيقة إسرائيلية:

وثيقة إسرائيلية: "يجري حوار هادئ مع السعودية"

2020-09-14