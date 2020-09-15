ريال مدريد أم برشلونة: مبابي يحسم وجهته القادمة

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، يعتبر أبرز المرشحين لخلافة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على عرش الكرة العالمية في المستقبل القريب.

ومع ظهور تقارير، تشير إلى أنَّه أبلغ إدارة ناديه، بأنًّه سيرحل الصيف المقبل، فإنَّه من الطبيعي، أن تتهافت عليه كل الأندية للحصول على خدماته، خاصة قطبي إسبانيا، ريال مدريد، وبرشلونة.

لكن ما هي رغبة اللاعب؟.. هذا ما كشف عنه برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، الذي أكد أنَّ مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد فقط، وأنه مستعد للتضحية بالأموال، إن لزم الأمر، من أجل تحقيق هدفه.

وأوضح أن إدارة ريال مدريد لن تقدم أي عرض لمبابي، حتى تحصل على اتصال من مسؤولي باريس أنفسهم للجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة الصفقة.

وذكر أنه في حالة انتقال مبابي لريال مدريد، فإن إدارة النادي الملكي ستبني كل شيء في الفريق حول النجم الفرنسي.