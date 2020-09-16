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فيرنر: فضلت تشيلسي على ليفربول لهذا السبب!

تاريخ النشر: 16/09/2020 - 23:06

فيرنر: فضلت تشيلسي على ليفربول لهذا السبب!
اللاعب الألماني تيمو فيرنر (أ ب)
عرب ٤٨

نقلت تقارير صحفية عن اللاعب الألماني، تيمو فيرنر، قوله إنه "دخل مفاوضات مع ليفربول في الميركاتو الجاري، لكنه اختار تشيلسي في النهاية لتناسبه مع أسلوب لعبه".

وأضاف فيرنر للصحفيين "عندما قررت الرحيل عن لايبزيج، تحدثت مع العديد من الأندية. كانت هناك عدة أندية تفاوضت معها.. مثل ليفربول الذي يملك فريقا رائعا".

وتابع "لكن في النهاية قررت الانتقال إلى تشيلسي، ليس فقط بسبب طريقة لعب الفريق، لكن أيضًا بسبب ما أظهروه لي".

ونوه "عشقت اللعب في لايبزيج، لكن كان من المهم حقا بالنسبة لي الانتقال إلى فريق يناسب طريقة لعبي. الدوري الإنجليزي يناسب أسلوبي".

وحرمت جائحة كورونا، فيرنر من اللقاء مباشرة مع لامبارد، لكنه وصف كيف كان مدرب تشيلسي على اتصال دائم معه عبر الهاتف، لدرجة أنه أرسل له مقاطع فيديو توضح كيف خطط للاعتماد على الدولي الألماني هذا الموسم.

وأضاف فيرنر "كانت فترة غريبة عندما لم نتكمن من اللقاء مباشرة. تقابلنا هنا لأول مرة بسبب الفيروس. لكنه اتصل بي كثيرًا وأرسل لي رسائل نصية كثيرة. وكذلك أرسل لي وسائط متعددة توضح أين يريدني أن ألعب وأسلوبه في اللعب وماذا يريد مني. من المهم حقا أنه منحني إحساسا بطريقة اللعب التي يريدها".

ويستضيف تشيلسي، الذي فاز في المباراة الافتتاحية للدوري خارج أرضه 1-3 على برايتون، ليفربول، الأحد المقبل.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#تيمو فيرنر
#ليفربول
#تشيلسي
#الدوري الإنجليزي

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