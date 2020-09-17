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ميسي يعود لبرشلونة ويسجل هدفين على جيرونا

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 11:40

ميسي يعود لبرشلونة ويسجل هدفين على جيرونا
ميسي من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين الأربعاء ليقود برشلونة الإسباني إلى الفوز 3-1 على جيرونا الذي يلعب في الدرجة الثانية خلال مباراة ودية استعدادا للموسم الكروري.

وسجل البرازيلي فيليبي كوتينيو (21) وميسي (45 و51) أهداف برشلونة فيما سجل سامويل سايس هدف جيرونا (46).

وهي المباراة الاستعدادية الثانية لبرشلونة تحت إشراف مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان بعد فوزه على ناستيك تاراغونا من الدرجة الثالثة 3-1 السبت حيث غاب ميسي عن التسجيل بعد خوضه 45 دقيقة.

وكان الدولي الأرجنتيني قد أحدث صدمة في عالم كرة القدم الشهر الفائت بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني قبل أن يعود عن قراره مطلع أيلول/سبتمبر الحالي.

وقال رئيس الرابطة الإسبانية "لا ليغا"، خافيير تيباس، في وقت سابق الأربعاء "ميسي مهم لبطولتنا... إنه لاعب وُلد في بطولتنا ونأمل أن ينهي مسيرته في الدوري".

وافتتح كوتينيو العائد إلى كاتالونيا بعد فترة إعارة إلى بايرن ميونيخ الألماني حيث حقق ثلاثية تاريخية، التسجيل بعدما مرر ميسي كرة بينية مميزة إلى البرتغالي ترينكاو إلى داخل المنطقة مررها عرضية إلى البرازيلي على باب المرمى (21).

وضاعف ميسي تقدم فريقه الذي لعب باللون الزهري بهدف رائع بتسديدة متقنة بيمناه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم قبل أن تدخل الشباك (45).

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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