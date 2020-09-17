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"فيفا" يكشف أسماء المرشحين لأفضل لاعبي العام

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 23:46

"فيفا" يكشف أسماء المرشحين لأفضل لاعبي العام
(أ. ب.)
عرب ٤٨

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، عن قائمة المرشحين لنيل جوائزه السنوية لأفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا في جميع المراكز عن موسم 2019-2020.

وفرض نجوم نادي بايرن الألماني حضورهم بقوة ضمن اختيارات "الفيفا"، حيث شهدت القائمة الأولية تواجد سبع لاعبين من الفريق، وذلك بفضل تتويج العملاق البافاري بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوزعت المراكز الأخرى على الوصيف باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.

وضمّت القائمة ثلاث أسماء عن كل مركز:

حراسة المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان الفرنسي) - مانويل نوير (بايرن ميونيخ الألماني) - يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني).

الدفاع: دافيد ألابا (بايرن ميونيخ الألماني) - ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ الألماني) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ الألماني).

وسط الميدان: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) - توماس مولر (بايرن ميونيخ الألماني) - تياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني).

الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي).

وسيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين الأفضل يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، خلال حفل قرعة دور المجموعات من النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا (2020-2021)، والذي سيقام في مدينة نيون السويسرية.

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