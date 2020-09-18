غاريث بيل يتصرف بغرابة خلال توديع زملائه!

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، تصرف بشكل غريب خلال توديع زملائه في الفريق الملكي.

وكان بيل قد ذهب للمدينة الرياضية، صباح أمس الخميس، لتوديع زملائه قبل الانتقال إلى توتنهام لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن بيل رغم ذهابه للمدينة الرياضية، لكنه قال وداعًا لبعض زملائه فقط في ريال مدريد.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن غرفة ملابس الميرنغي، تلقت خبر رحيل بيل ببعض الراحة، ولا يعود الأمر إلى أن الويلزي لاعب سيء، لكن تواجده كان سببًا في أزمات مستمرة مع المدرب زين الدين زيدان.

وكان وكيل بيل قد أكد أمس أن النجم الويلزي أصبح لاعبًا في توتنهام بالفعل، والسبيرز سيدفع 50% فقط من راتبه في ريال مدريد.