ليفربول يسعى لضم نجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسؤولي ليفربول اتصلوا ببرشلونة مؤخرًا، لطلب ضم النجم الفرنسي على سبيل الإعارة، لموسم واحد.

وأشارت إلى أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، معجب بموهبة وسرعة ديمبلي، ويرى أن اللاعب يستطيع إضافة جودة لهجوم الريدز في الموسم الجديد إلى جانب محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وأوضحت أن برشلونة لم يرد على طلب ليفربول حتى الآن، لكنه بدأ يفكر في الأمر، لا سيما أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة فقط دون أحقية الشراء.

وكان ديمبلي انضم لبرشلونة في صيف 2017، لكنه فشل في إثبات قدراته مع الفريق خلال المواسم السابقة، بسبب تعرضه لإصابات متتالية.