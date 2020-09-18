يوفنتوس يفسخ تعاقده مع هيغوين

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي قام بفسخ تعاقده مع مهاجمه الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، بالتراضي.

وأعلن يوفنتوس في بيان رسمي، أنه سمح لهيغوين بالرحيل مجانًا قبل انتهاء عقده بعام واحد.

وأشار النادي الإيطالي إلى أن الإنهاء المبكر لعقد المهاجم الأرجنتيني سيكون له تأثير سلبي على الميزانية العمومية للنادي.

وسيخسر اليوفي في ميزانية موسم 2019-2020 مبلغا بقيمة 18.3 مليون يورو، بسبب الجزء المتبقي من عقد اللاعب.

وكان يوفنتوس تعاقد مع هيغوين عام 2016 نظير 90 مليون يورو من صفوف نابولي.

يذكر أن أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، سبق أن أعلن خروج هيغوين من حساباته خلال الموسم الجديد.