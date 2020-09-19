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توتنهام يتعاقد رسميا مع ثنائي ريال مدريد

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 20:33

توتنهام يتعاقد رسميا مع ثنائي ريال مدريد
النجم الويلزي غاريث بيل (أ ب)
عرب ٤٨

تعاقد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بشكل رسمي مع نجمي ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل على سبيل الإعارة وسيرجيو ريغيلون بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

ويعود بيل، إلى ناديه اللندني، بعقد إعارة لموسم واحد.

وذكرت تقارير، أن توتنهام سيدفع 20 مليون جنيه إسترليني (25.8 مليون دولار) في مجموع أجر، وقيمة ضم مهاجم ويلز، البالغ عمره 31 عامًا.

وكان بيل، قد رحل عن صفوف توتنهام في عام 2013 تجاه الريال، في صفقة قياسية حينها قدرت بـ85 مليون جنيه إسترليني، ليسجل أكثر من 100 هدف رفقة المرينغي، ويتوج بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت ذاته، أعلن النادي اللندني، ضم سيرجيو ريغيلون، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، وسيرتدي القميص رقم (3).

ورغم أن توتنهام، لم يعلن أي تفاصيل مادية بضم ريغيلون، الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في أشبيلية، إلا أن تقارير ذكرت أنه انضم مقابل 30 مليون يورو (35.51 مليون دولار)، كما يحق للريال، استعادة اللاعب خلال أول عامين، مقابل 35، أو 40 مليون يورو.

وواصل توتنهام بالتالي تدعيم صفوفه، بعد التعاقد هذا الصيف مع كل من إيميلي هويبرج وجو هارت ومات دوهيرتي.

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#توتنهام هوتسبير
#ريال مدريد
#غاريث بيل
#سيرجيو ريغيلون

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