  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفربول يتعاقد رسميا مع نجم بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 10:09

ليفربول يتعاقد رسميا مع نجم بايرن ميونخ
النجم الإسباني تياغو ألكانتارا (فيسبوك)
عرب ٤٨

تعاقد فريق ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي مع نجم بايرن ميونخ الألماني، تياغو ألكانتارا، بعقد طويل الأمد لم يتم الكشف عن مدته.

وأصدر ليفربول بيانًا رسميًا، أكد فيه أن تياغو بات ثاني لاعب ينضم لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد كوستاس تسيميكاس الذي انضم من صفوف أوليمبياكوس.

وسيرتدى تياغو القميص رقم 6، الذي اعتاد على ارتداءه في بايرن ميونخ.

وعلق تياغو على انضمامه لليفربول، قائلًا "عندما تمر السنوات، تحاول الفوز بأكبر قدر ممكن، وعندما تفوز، تريد أن تربح المزيد".

وأضاف "أعتقد أن هذا النادي يصف ما أنا عليه أيضًا، أريد تحقيق كل الأهداف والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

وتابع "ليفربول لديه نفس النوع من هذا الشعور الذي أحتاجه، لأننا نحب أن تكون لنا علاقة وثيقة جدًا بالنادي، وأعتقد أنني سأشعر بهذا".

وأكمل "يجب أن أتأقلم مع الفريق في أسرع وقت ممكن".

وختم "المشجعون ليسوا أكثر حماسًا مني، بالتأكيد لا! لا يتعلق الأمر بقول الكلمات، إنه يتعلق بالأفعال، سأبذل كل ما في وسعي في الملعب لزملائي في الفريق وللنادي وكذلك للجماهير".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ليفربول
#بايرن ميونخ
#تياغو ألكانتارا

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غوارديولا يعلن موعد عودة أغويرو
غوارديولا يعلن موعد عودة أغويرو

2020-09-19

زيدان يتلقى أنباء سارة قبل انطلاق الليغا
زيدان يتلقى أنباء سارة قبل انطلاق الليغا

2020-09-18

مخاوف في صفوف أبناء سخنين: إصابة لاعب آخر بكورونا
مخاوف في صفوف أبناء سخنين: إصابة لاعب آخر بكورونا

2020-09-18

الأكثر قراءة

جريمة القتل المزدوجة بالناصرة: تمديد اعتقال شابين من أم الفحم و

جريمة القتل المزدوجة بالناصرة: تمديد اعتقال شابين من أم الفحم و"نوف هجليل"

2020-09-18
بدء الإغلاق العام: لا خروج من المنزل لأكثر من كيلومتر

بدء الإغلاق العام: لا خروج من المنزل لأكثر من كيلومتر

2020-09-18
وفاة الناشط محمد الشيخ يوسف: النجاة من الحرب.. النجاة من الحياة

وفاة الناشط محمد الشيخ يوسف: النجاة من الحرب.. النجاة من الحياة

2020-09-18
ردود فلسطينية تندد بتصريحات فريدمان عن استبدال عبّاس بدحلان 

ردود فلسطينية تندد بتصريحات فريدمان عن استبدال عبّاس بدحلان 

2020-09-18
تطورات صفقة تبادل الأسرى: مرضى

تطورات صفقة تبادل الأسرى: مرضى "وفاء الأحرار" مقابل معلومات

2020-09-18