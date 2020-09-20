صلاح يقترب من تسجيل 100 هدف: ماذا قال كلوب؟

أبدى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إعجابه بالتزام وثبات مستوى نجم فريقه، المصري محمد صلاح، على مدار أكثر من موسم متتالي.

وذكر كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية "اقتراب صلاح من تسجيل 100 هدف مع ليفربول؟ أولا وقبل كل شيء إن الفضل في هذا الأمر يعود له وليس لي، كما أن هناك الكثير من الأشياء التي نقوم بها كفريق لمساعدته على التألق.. هذا صحيح وهو يعرف ذلك".

وأضاف "لكن بصرف النظر عن هذا، يجب أن تكون لديك شخصية محددة لتحقق الكثير من الأمور في مسيرتك الاحترافية، وبالمناسبة صلاح ليس الوحيد الذي يفعل ذلك الأمر في فريقنا".

وتابع كلوب "عندما يسجل لاعب 44 هدفًا في موسمه الأول، سيقول عدد قليل جدًا من اللاعبين حسنًا كان هذا رائعًا والآن دعونا نفكر في تحقيق أشياء أخرى مثل كيف نجعل الحياة أكثر جمالًا خارج الملعب".

وواصل "لكن صلاح عكس ذلك تمامًا. إنه ظل جشعًا ولديه حماس كبير، كما أن عمله خلال المباريات استثنائي، لذا فهو محترف للغاية. هذه هي الحقيقة، وإذا كنت تكتب كتابًا عن كيفية البقاء ناجحًا، أو عن التدريب والأشياء التي تقوم بها في المباراة، فإن هذا الأمر يشكل نقطة رئيسية".

وأكمل مدرب ليفربول "كل اللاعبين يفعلون ما تقوله لهم، لكن الأمر يتعلق بكيفية رؤيتك للأمر بنفسك، وهذا يجعل لديك عقلية مختلفة تمامًا في جميع الأمور، حيث تريد أن تقدم أفضل ما لديك وهذا ما يريده صلاح".

وأردف "أين تذهب لتجد مهاجمًا لعب لمدة 4 سنوات مع ناد وحقق هذه الأرقام؟ لا يوجد الكثير في العالم في هذه اللحظة. إن أرقامه استثنائية. هذا صحيح وكنت سعيدًا حقًا له في مباراة ليدز".

واستطرد المدرب الألماني "إذا لم تر صلاح في المباراة، قد تعتقد أنه سجل ركلتي جزاء وهدف، حسنًا.. هذا رائع، لكن إذا رأيته إنه قدم أداء يستحق عليه أكثر من 3 أهداف. إنها بداية جيدة وقد تستمر لفترة طويلة".

واستمر "صلاح لا يحظى بتقدير بعض الجماهير؟ أعتقد أن مشجعي ليفربول يعرفون بالضبط ما يحققه الفريق بوجوده. لا أعرف ما هي رؤية الجمهور له. قد يكون لديهم آراء مختلفة عني، لكني لا أرى ذلك".

واسترسل كلوب "صلاح مثل أي شخص آخر هنا، نتوقع أن يعمل بقوة في كل تدريب، لكن هذا لا يعني أننا لا نقدر 100% مما يقدمه لنا، والأمر نفسه تمامًا نتوقعه من اللاعبين الآخرين، حيث ننتظر منهم بذل قصارى جهدهم وهذا ما يقدمونه. أحيانًا يسجلون وأحيانًا لا يسجلون".

وأتم "هذا الفريق يدفع بعضه البعض باستمرار. إنهم يحبون اللعب معًا ويحترمون بعضهم البعض حقًا".