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غوارديولا: أريد البقاء لفترة أطول مع السيتي

تاريخ النشر: 20/09/2020 - 20:54

غوارديولا: أريد البقاء لفترة أطول مع السيتي
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، رغبته في البقاء لفترة أطول مع فريقه، مشددا على ضرورة عمله لاكتساب هذا الحق.

ويخوض غوارديولا عامه الأخير في عقده الحالي مع السيتي، وتمكن السيتي تحت قيادته من الفوز بالعديد من الألقاب من بينهم لقبين في البريمييرليغ.

وقال غوارديولا بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أحب أن أبقى لفترة أطول هنا، هذا مكان أحبه، ولكن يجب أن أستحق ذلك".

وأضاف "وصل النادي إلى معايير عالية في العقد الأخير وعلينا الحفاظ على ذلك، وسأرى إذا كنت أستحق البقاء بالنظر لما سيقدمه النادي هذا الموسم بشأن التطور".

وتابع بيب "لم نتحدث مع النادي في هذا الشأن (التجديد)، فهم لم يدفعوني من اليوم الأول وحتى اليوم، هم يسمحون لي بالقيام بعملي بأفضل صورة ممكنة مع الجهاز المساعد واللاعبين، وسيستمر ذلك".

وواصل "لم يسبق وأن أخبروني بضرورة قيامي بشيء ما أو الفوز بشيء ما، فقط يخبروني بضرورة اللعب، ولكني أعرف معايير النادي، وإذا لم أصل إليها، فربما لا أستحق البقاء، وبالتالي يجب علي الفوز لتمديد عقدي، وسيحدث ذلك في أي وقت، الآن نركز على أمور أخرى".

وعارض غوارديولا إلغاء التبديلات الخمسة في البريمييرليغ، قائلًا "لا أفهم لماذا في تلك الفترة التي يشعر فيها الجميع بالقلق من فيروس كورونا، ولا يسمح للجميع بالذهاب إلى المطاعم، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، لا يسمح لنا بالقيام بذلك".

وختم غوارديولا "في تلك الجدولة الصعبة بعد الوباء، وإنهاء الموسم في وقت متأخر وبدء آخر سريعًا، كيف لا نحمي اللاعبين بـ5 تبديلات، وبدلًا من ذلك نتمسك بـ3، وفي النهاية لست أنا من أقرر تلك المواقف".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#الدوري الإنجليزي

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