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لاعب ليفربول الجديد: سأتعلم من محمد صلاح

تاريخ النشر: 20/09/2020 - 09:44

لاعب ليفربول الجديد: سأتعلم من محمد صلاح
اللاعب البرتغالي دييغو جوتا (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب اللاعب البرتغالي، دييغو جوتا، المنضم حديثا إلى ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الأخير، قادما من وولفرهامبتون مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

وذكر جوتا في تصريحات لموقع الريدز الرسمي "ليفربول فريق خاص، القوة والطريقة التي يضغطون بها من مستوى آخر، وهذا ما أريد أن أكون جزءًا منه.. ذلك الغضب للعب المباراة وتسجيل الأهداف".

وأضاف "أعتقد أن هذه طريقة رائعة للعب كرة القدم، وهذه هي الطريقة التي أريد اللعب بها أيضًا.. أعتقد أنه لم يكن هناك شك في أن ليفربول، كان أفضل فريق في الدوري الموسم الماضي، بمسافة كبيرة".

وزاد "شعرت أنهم كانوا يلعبون بلاعبين أكثر من الفرق الأخرى.. آمل أن نتمكن من فعل الشيء نفسه مجددا، هذا الموسم، على أن أكون جزءًا منه".

وسلط جوتا الضوء على الثلاثي الهجومي، المكون من ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو، قائلًا "هم من الطراز العالمي، في كل مباراة يحاولون الفوز، يسجلون الكثير من الأهداف ويعملون معًا".

وأردف "أريد أن أكون إضافة لهذا الثلاثي، وهذا ما سأفعله.. من الواضح أنهم أكثر خبرة مني، لذا فإن المرحلة الأولى هي التواصل معهم والتعلم منهم، وآمل أن أكون عونًا جيدًا لهم وللنادي في الفوز بالمباريات".

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#دييغو جوتا
#ليفربول
#محمد صلاح

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