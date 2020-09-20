ليفربول يهز شباك تشيلسي بهدفين نظيفين

حقق ليفربول الفوز على نظيره تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية ليفربول اللاعب ساديو ماني في الدقائق 50 و54.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 6 نقاط، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 3 نقاط.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة 12 لصالح ليفربول، بتسديدة من فينالدوم من خارج منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 14، وفي كرة عائدة لمنطقة جزاء تشيلسي، نجح صلاح في الوصول إليها أسرع من كيبا ومرر كرة لفيرمينو في منطقة الـ6 ياردة ليسدد البرازيلي في المرمى الخالي من حارسه، إلا أنها اصطدمت بكريستينسين وخرجت إلى ركلة ركنية.

هدأت المباراة في الدقائق التالية، قبل أن يظهر تشيلسي هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة 32، بتسديدة من فيرنر من على حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وأرسل هندرسون عرضية في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 36، وصلت إلى روبرتسون الذي فضل التسديد مباشرة، إلا أنه كرته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وارتقى ألونسو لعرضية جيمس في الدقيقة 44، مسددًا رأسية ضعيفة أمسك بها أليسون بسهولة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه كريستينسين لاعب تشيلسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد إعاقته ماني المنفرد بكيبا، وذلك بعد أن أشهر البطاقة الصفراء في البداية قبل أن يعود للفار ويطرد المدافع الدنماركي.

ونفذ أرنولد المخالفة مسددًا كرة مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى كلوب التبديل الأول بنزول ألكانتارا على حساب هندرسون، كما دفع لامبارد بتوموري على حساب هافيرتز.

واستغل ليفربول النقص العددي، بعدما تبادل صلاح الكرة مع فيرمينو، ليرسل البرازيلي عرضية متقنة ارتقى لها ماني مسددًا رأسية سكنت الشباك في الدقيقة 50.

وارتكب الحارس كيبا خطأ فادحا في الدقيقة 54، بعدما أخطأ في تمرير الكرة ليفتكها ماني ويسجل بسهولة في الشباك الهدف الثاني.

وأجرى ليفربول التبديل الثاني في الدقيقة 64، بنزول ميلنر على حساب كيتا.

وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الثالث، في الدقيقة 66، بعدما مرر فيرمينو كرة بينية لفينالدوم في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة أرضية قوية تصدى لها كيبا بنجاح.

وحاول مونت مباغتة أليسون بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 68، ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وتحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 73، بعد تعرض فيرنر للإعاقة من قبل تياغو، ونفذ جورجينو ركلة الجزاء مسددًا كرة أرضية تألق أليسون في التصدي لها.

ودفع لامبارد بعدها بباركلي وأبراهام على حساب كل من جورجينو وكوفاسيتش.

وتحصل ليفربول على مخالفة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 79، نفذها أرنولد مسددًا كرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأطلق بعدها تياغو صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 82، ذهبت إلى جوار القائم.

وتلقى أبراهام تمريرة مميزة في الجانب الأيسر من فيرنر في الدقيقة 84، ليسدد كرة قوية تألق أليسون في التصدي لها.

وأجرى كلوب تبديله الثالث في الدقيقة 86، بنزول مينامينو على حساب فيرمينو.

وحاول ماني تسجيل الهاتريك بتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، نجح كيبا في التصدي لها.

وبعدها سدد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها كيبا أيضًا، لينتهي اللقاء بعدها بفوز ليفربول بهدفين دون رد.