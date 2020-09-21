برشلونة يتوصل لاتفاق لضم لاعب السيتي

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني توصل لاتفاق على التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لبرنامج "تشيرينجيتو" الإسباني، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع السيتي حول التعاقد مع المدافع إيريك غارسيا؛ لتعزيز صفوف البلوغرانا هذا الصيف.

وأضاف أن كلا الناديين اتفقا على أن برشلونة سيدفع 18 مليون يورو قيمة الصفقة.

ولفت إلى أن الإعلان الرسمي عن انتقال جارسيا إلى برشلونة، لن يتم حتى ينجح مانشستر سيتي في التعاقد مع مدافع جديد ليحل محل غارسيا.

وختم بأن عملية بيع سيميدو، ظهير أيمن برشلونة، إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، ستسمح بدخول برشلونة في عملية ضم غارسيا، بجانب تقديم عرض محتمل إلى سيرجينو ديست نجم أياكس الهولندي.