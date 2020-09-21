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ماذا قال زيدان بعد التعادل؟

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 11:03

ماذا قال زيدان بعد التعادل؟
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن استياءه بعد التعادل السلبي أمام ريال سوسييداد، ضمن أحداث الجولة الثانية من الليغا.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية "خسرنا نقطتين لأننا نسير دائمًا نحو الفوز، وبشكل عام لعبنا مباراة جيدة، ولم نتلق أهداف، وفي الشوط الأول صنعنا الفرص، لكن لم يحدث ذلك في الشوط الثاني".

وأضاف "عدم الدفع بمهاجمين من الموجودين على دكة البدلاء؟ لم أرغب في تغيير طريقة اللعب، وكان علينا وضع لاعبين على الأجنحة، وهذا ما فعلناه".

وتابع "كاسيميرو؟ سيطرنا على الكرة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تباطأنا، وكان يجب الدفع بكاسيميرو ليؤدي شيئا مُحددًا".

وعن عدم إشراك يوفيتش، أجاب "لدي العديد من اللاعبين، وقد اخترت عدم الدفع به، وليس لدي أي شيء ضده أو ضد أي لاعب، ولم أرغب في تغيير طريقة اللعب".

وأردف "سعيد بالظهور الأول لأوديغارد، وليس لديه أي إزعاج في الركبة، وهذا هو الشيء المهم، وشيئا فشيئا سوف نتحسن بوجوده، وعلينا أن نكون هادئين مع الجميع، وفشلنا في التسجيل، لكن يجب أن نكون هادئين".

وواصل "فاران؟ ما حدث في مانشستر يمكن أن يحدث مع أي لاعب، ونحن نعلم أن اللاعبين الموجودين معنا وجميع المدافعين قدموا أداءً جيدًا للغاية، وتلقينا تسديدة واحدة فقط على المرمى".

وأتم "الخروج دون تلقي أهداف هو عمل جميع اللاعبين الذين يدافعون جيدًا، والآن سنفكر في القيام بالأشياء بشكل أفضل في الهجوم".

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#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#ريال سوسييداد
#الدوري الإسباني

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