إنتر ميلان يرفض عرض برشلونة لضم لاوتارو

ذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان الإيطالي رفض عرضا مغريا من برشلونة الإسباني، من أجل الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز.

ووفقا لقناة "TyCSports" الأرجنتينية، فإن برشلونة عرض على الإنتر، لويس سواريز وجونيور فيربو، بجانب مبلغ مالي لضم لاوتارو مارتينيز.

ورفضت إدارة الإنتر التخلي عن لاوتارو هذا الصيف، وأكد وكيله بيتو ياكي مؤخرًا أن اللاعب مستمر ضمن صفوف النيراتزوري ولن يرحل.

ومن المُقرر أن يجتمع وكلاء لاوتارو مع إدارة الإنتر، عقب نهاية الميركاتو الصيفي، لمناقشة توقيع عقد جديد.

وفي السياق نفسه، اقترب الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، من الانضمام لصفوف أتلتيكو مدريد، بعدما فشلت مفاوضات انضمامه ليوفنتوس لعدم حصوله على الجنسية الإيطالية.