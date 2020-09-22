  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

إنتر ميلان يرفض عرض برشلونة لضم لاوتارو

تاريخ النشر: 22/09/2020 - 09:24

إنتر ميلان يرفض عرض برشلونة لضم لاوتارو
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان الإيطالي رفض عرضا مغريا من برشلونة الإسباني، من أجل الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز.

ووفقا لقناة "TyCSports" الأرجنتينية، فإن برشلونة عرض على الإنتر، لويس سواريز وجونيور فيربو، بجانب مبلغ مالي لضم لاوتارو مارتينيز.

ورفضت إدارة الإنتر التخلي عن لاوتارو هذا الصيف، وأكد وكيله بيتو ياكي مؤخرًا أن اللاعب مستمر ضمن صفوف النيراتزوري ولن يرحل.

ومن المُقرر أن يجتمع وكلاء لاوتارو مع إدارة الإنتر، عقب نهاية الميركاتو الصيفي، لمناقشة توقيع عقد جديد.

وفي السياق نفسه، اقترب الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، من الانضمام لصفوف أتلتيكو مدريد، بعدما فشلت مفاوضات انضمامه ليوفنتوس لعدم حصوله على الجنسية الإيطالية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إنتر ميلان
#لاوتارو مارتينيز
#برشلونة
#لويس سواريز
#جونيور فيربو

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ليفربول يرفض الاستغناء عن أحد نجومه
ليفربول يرفض الاستغناء عن أحد نجومه

2020-09-22

مهاجم ريال مدريد في طريقه للرحيل
مهاجم ريال مدريد في طريقه للرحيل

2020-09-22

مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون بثلاثية لهدف
مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون بثلاثية لهدف

2020-09-22

الأكثر قراءة

مصر: تحركات ميدانية في محافظات مختلفة تطالب برحيل السيسي

مصر: تحركات ميدانية في محافظات مختلفة تطالب برحيل السيسي

2020-09-21
الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات بكورونا و2497 إصابة جديدة

الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات بكورونا و2497 إصابة جديدة

2020-09-21
نتنياهو ينسحب من اجتماع الحكومة لمحادثة

نتنياهو ينسحب من اجتماع الحكومة لمحادثة "ذات أهمية وطنية"

2020-09-21
يركا: مقتل منهل أمون بجريمة إطلاق نار

يركا: مقتل منهل أمون بجريمة إطلاق نار

2020-09-21
كورونا: أزمات مرورية بسبب حواجز الشرطة وتوجه لتشديد الإغلاق

كورونا: أزمات مرورية بسبب حواجز الشرطة وتوجه لتشديد الإغلاق

2020-09-21