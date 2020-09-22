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ليفربول يرفض الاستغناء عن أحد نجومه

تاريخ النشر: 22/09/2020 - 09:37

ليفربول يرفض الاستغناء عن أحد نجومه
كلوب وتشامبرلين (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي رفض الاستغناء عن أحد نجومه في فترة الانتقالات الصيفية الجاري، بالرغم من ضم نجم بايرن ميونخ الألماني، تياغو ألكانتارا.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن ليفربول يصر على عدم بيع أليكس أوكسليد تشامبرلين، رغم ارتباط اللاعب بالانتقال إلى صفوف وولفرهامبتون.

وأضافت أن تشامبرلين يتبقى في عقده مع الريدز، 3 سنوات، والنادي لن يسمح له بالرحيل، حيث يراه لاعبًا مهمًا داخل الفريق الأحمر.

ونوهت الصحيفة أن تشامبرلين كان أفضل لاعب بخط وسط ليفربول خلال الموسم الماضي، بالرغم من عدم مشاركته كأساسي، بعدما سجل 8 أهداف، مما يجعله خيارًا مختلفًا في خط الوسط.

يذكر أن تشامبرلين غاب عن افتتاح الموسم الحالي، بسبب إصابة في الركبة، تعرض لها خلال الفترة التحضيرية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ليفربول
#تياغو ألكانتارا
#أليكس أوكسليد تشامبرلين

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