3 مدربين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في أوروبا للموسم الكروي 2019-2020.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، أن قائمة المرشحين تضم الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، ومواطنيه هانز فليك (بايرن ميونخ)، ويوليان ناجلسمان (لايبزيج).

وأشار اليويفا إلى أنه سيتم إعلان اسم الفائز خلال قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر عقدها يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

يذكر أن فليك حصل مع بايرن ميونخ على لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي، بينما توج كلوب بلقب البريمييرليغ، ووصل ناجلسمان مع لايبزيج إلى نصف نهائي التشامبيونزليغ.