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ضياء سبع يتعاقد مع النصر الإماراتي

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 10:45

ضياء سبع يتعاقد مع النصر الإماراتي
اللاعب ضياء سبع (عرب 48)
عرب ٤٨

يترك لاعب كرة القدم، ضياء سبع، ابن قرية مجد الكروم، الفريق الصيني غوانغزو إيفرغراند، وينتقل إلى فريق النصر الإماراتي في دبي، وبحسب الاتفاق سيتعاقد سبع لمدة ثلاث سنوات.

وأظهرت تفاصيل الاتفاق بين سبع وفريق النصر أن قيمة الصفقة تصل إلى 9 مليون دولار لثلاث سنوات، يُذكر أن قيمة العقد مع الفريق الإماراتي تساوي نفس قيمة العقد مع فريقه الصيني السابق غوانغزو إيفرغراند.

ويُذكر أن اللاعب سبع هو اللاعب العربي الفلسطيني، الأول، الذي يتعاقد مع فريق كرة قدم إماراتي، بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

ويُشار إلى أن اللاعب سبع في كانون الثاني/ يناير 2019 ترك فريق هبوعيل بئر السبع ثمّ انتقل ليلعب في الدوري الصيني، وفي فترة لعبه هناك، سجل 18 هدفا بغضون 35 مباراة في الموسم الأول، وفي هذا الموسم سجل 5 أهداف بـ9 مباريات.

واحتفت مواقع أخبار الرياضة الإسرائيليّة بهذا الخبر ووصفته بـ"صناعة التاريخ"، وأشار موقع "وان" إلى أن سبع في الأيام القليلة القريبة سينتقل من الصين إلى الإمارات.

وجدير بالإشارة أن الدوري القادم سيبدأ الشهر المقبل، بعد أن توقف الدوري السابق في المباراة الـ19 فيه وانتهى دون بطل للدوري ولا خاسر، ويذكر أن النصر وقف على المكان السادس في الدوري.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ضياء سبع
#الفريق الصيني غوانغزو إيفرغراند
#النصر الإماراتي
#تعاقد

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