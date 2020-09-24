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ميلان الإيطالي: يعلن إصابة إبراهيموفيتش بكورونا

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 19:26

ميلان الإيطالي: يعلن إصابة إبراهيموفيتش بكورونا
زلاتان إبراهيموفيتش (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم، الخميس، إصابة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر ميلان عبر موقعه الرسمي بيانًا، أكد من خلاله أن زلاتان خضع لفحوصات فيروس كورونا، وأظهرت النتائج إصابته بالعدوى.

ويأتي ذلك عقب ثبوت إصابة لاعب الفريق البرتغالي ليو دوارتي بفيروس كورونا، الأربعاء، الأمر الذي دفع إدارة النادي لإخضاع جميع اللاعبين لاختبارات جديدة.

وبات من حكم المؤكد عدم مشاركة زلاتان في التصفيات التأهيلية بمسابقة الدوري الأوروبي، حيث يواجه الميلان مساء اليوم فريق بودو غليمت النرويجي، في مباراة حاسمة للتأهل إلى دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يدخل زلاتان إبراهيموفيتش فترة حجر صحي منزلي في الأيام المقبلة، حتى يتعافى بشكل تام من الإصابة بالفيروس.

وحقق زلاتان البالغ 38 عاما صاحب 10 أهداف في 18 مباراة في الدوري الموسم الماضي، رقما قياسيا جديدا في مسيرته الكروية حيث سجل للموسم الـ23 على التوالي منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي وحتى الموسم الحالي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إبراهيموفيتش
#ميلان
#فيروس كورونا

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