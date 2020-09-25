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أتلتيكو مدريد يتعاقد رسميا مع سواريز

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 21:01

أتلتيكو مدريد يتعاقد رسميا مع سواريز
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

تعاقد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بشكل رسمي مع النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، لمدة عامين قادما من نظيره برشلونة.

واجتاز سواريز، الفحص الطبي في وقت مبكر من صباح اليوم في عيادة جامعة نافارا، ووقع لاحقًا على عقود انتقاله للروخيبلانكوس لمدة موسمين.

ولم يكشف أتلتيكو، عن قيمة الصفقة أو راتب اللاعب، غير أن تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى أن القيمة التي سيحصل عليها برشلونة ستكون 6 ملايين يورو في صورة متغيرات، بينما سيحصل اللاعب على راتب 7.5 مليون يورو سنويًا.

وجاء قرار رحيل سواريز عن صفوف برشلونة بعد 6 سنوات في كامب نو، بعد إخباره من قبل الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للبارسا، بأنه سيكون خارج حساباته في الموسم الجديد.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أتلتيكو مدريد
#لويس سواريز
#برشلونة

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