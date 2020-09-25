دجيكو يربط نفسه بالانتقال إلى برشلونة

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم روما الإيطالي، إيدين دجيكو، ربط نفسه بالرحيل إلى صفوف برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان دجيكو على أعتاب الرحيل إلى يوفنتوس هذا الصيف، قبل أن يقرر مسؤولو السيدة العجوز، التعاقد مع ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن موقع الانتقالات الشهير "Transfer market"، قال إن برشلونة مهتم بالتعاقد مع دجيكو، عقب رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا النبأ قد يكون مجرد شائعة، أو احتمال منطقي بالنظر إلى الميركاتو الصيفي في أوروبا، وحاجة برشلونة إلى مهاجم بتكلفة منخفضة.

وأوضحت أن المهاجم البوسني من أعطى قوة لهذه الأنباء، عقب وضع إعجاب على منشور يربطه بالانتقال إلى برشلونة عبر حسابه بشبكة إنستغرام.