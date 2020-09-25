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ديمبلي يرد على ليفربول بكلمة "واحدة"

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 14:35

ديمبلي يرد على ليفربول بكلمة "واحدة"
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي، رد على اهتمام ليفربول الإنجليزي بالاستفادة من خدماته في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير بريطانية قد زعمت أن ليفربول استفسر عن إمكانية ضم ديمبلي هذا الصيف، لمدة موسم على سبيل الإعارة، بناء على طلب الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ديمبلي قال "لا" لعرض الانتقال إلى ليفربول، كما أن النجم الفرنسي يُصر على النجاح مع برشلونة.

وافتقد ديمبلي للعب باستمرار مع برشلونة، منذ الانتقال إلى الكامب نو في صيف 2017، بسبب معاناته من إصابات متتالية كان آخرها في كانون الثاني/يناير الماضي.

يذكر أن عثمان ديمبلي انتقل من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة في صيف 2017، نظير 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا كمتغيرات.

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#برشلونة
#عثمان ديمبلي
#ليفربول
#يورغن كلوب

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