  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يعلن إصابة نجمه قبل ملاقاة بيتيس

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 14:54

ريال مدريد يعلن إصابة نجمه قبل ملاقاة بيتيس
النجم البرازيلي مارسيلو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني سيفقد أحد نجومه في مباراة ريال بيتيس المقررة في وقت لاحق من مساء اليوم، السبت، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الليغا.

وأعلن الفريق الملكي في بيان عبر موقعه، أن "الظهير مارسيلو لن يسافر مع الفريق إلى إشبيلية لمواجهة بيتيس الليلة".

وتابع البيان "النجم البرازيلي كان ضمن 22 لاعبًا استدعاهم زيدان لهذه المباراة، لكنه غاب في اللحظة الأخيرة بسبب آلام في الظهر".

ولم يشارك ريال مدريد في منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني، ثم تعادل سلبيًا مع سوسييداد في الجولة الثانية.

ومن المتوقع أن يشارك الفرنسي فيرلاند ميندي بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة اليوم.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ريال مدريد
#مارسيلو
#ريال بيتيس
#الدوري الإسباني

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب يوفنتوس: موراتا كان ضمن أولوياتنا
مدرب يوفنتوس: موراتا كان ضمن أولوياتنا

2020-09-26

ليفربول يفقد أحد نجومه بمواجهة آرسنال
ليفربول يفقد أحد نجومه بمواجهة آرسنال

2020-09-26

غوارديولا يصر على ضم نجم إشبيلية
غوارديولا يصر على ضم نجم إشبيلية

2020-09-26

الأكثر قراءة

يافا: مقتل شاب عربي هو الخامس في عائلته خلال سنوات

يافا: مقتل شاب عربي هو الخامس في عائلته خلال سنوات

2020-09-25
الحكومة الإسرائيليّة تشدّد الإغلاق... بلا هدفٍ عيني

الحكومة الإسرائيليّة تشدّد الإغلاق... بلا هدفٍ عيني

2020-09-25
الصحّة الإسرائيلية: أكثر من 8100 مصاب جديد بكورونا الخميس

الصحّة الإسرائيلية: أكثر من 8100 مصاب جديد بكورونا الخميس

2020-09-25
ناشطون: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في الجيزة

ناشطون: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في الجيزة

2020-09-25
نتنياهو يهدد بإقرار أنظمة طوارئ لمنع المظاهرات ضده

نتنياهو يهدد بإقرار أنظمة طوارئ لمنع المظاهرات ضده

2020-09-25