مانشستر يونايتد يتخطى برايتون بشق الأنفس

حقق مانشستر يونايتد فوزا خارجيا صعبا على برايتون بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر يونايتد كل من اللاعبين لويس دينك (ذاتي)، ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز، وفي المقابل سجل هدفي برايتون كل من اللاعبين نيال موباي وسولومون مارش.

وبهذا الفوز حصد مانشستر يونايتد أول 3 نقاط له في الدوري ليتساوى بعدد النقاط مع برايتون.

مجريات المباراة:

كشر برايتون عن أنيابه مبكرًا، بتسديدة قوية من تروسارد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة، اصطدمت بالقائم.

وأتى الرد من مانشستر يونايتد في الدقيقة 17، بعدما استغل جرينوود تمريرة خاطئة من لامبتي، ليفتك الكرة ويسدد من داخل منطقة الجزاء كرة أرضية مرت إلى جوار القائم.

وأرسل بعدها فيرنانديز كرة عرضية في الدقيقة 19، مرت من أمام مارسيال وكادت تغالط الحارس ريان، إلا أنها مرت إلى جوار القائم بقليل.

وواصل سوء الحظ مطاردة تروسارد، بعدما سدد من جديد من على حدود منطقة الجزاء كرة أرضية قوية، اصطدمت بالقائم الآخر هذه المرة في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 30، أرسل موباي عرضية من الجانب الأيمن ارتقى لها ويبستر مسددًا رأسية اصطدمت بالعارضة.

وفي واحدة من الهجمات القليلة لليونايتد في الشوط الأول، نجح جرينوود في تسجيل هدف في الدقيقة 33، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وتحصل برايتون على ركلة جزاء في الدقيقة 38، بعد تعرض لامبتي للإعاقة من قبل فيرنانديز، ونفذ موباي الركلة على طريقة بانينكا مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة 40.

وسرعان ما عدّل مانشستر النتيجة في الدقيقة 43، بعدما أرسل فيرنانديز عرضية من مخالفة في الجانب الأيسر، تابعها ماتيتش ممررًا الكرة إلى ماغواير، إلا أنها اصطدمت بقدم دانك ليسجل بالخطأ في مرماه.

وسدد ماتيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45، أمسك بها رايان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبدأ برايتون الشوط الثاني بقوة بالتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 47، بعد تعرض كونولي للإعاقة من قبل بوغبا، قبل أن يتراجع حكم المباراة عن قراره بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وعاد الفار ليتدخل من جديد في الدقيقة 52، بعدما ألغى هدفًا لراشفورد بداعي التسلل.

وأبى راشفورد إلا أن يضيف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 55 بصورة مميزة، وذلك بعد انطلاقة سريعة من الجانب الأيسر، تلاعب خلالها بوايت مرتين، قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء كرة قوية اصطدمت بدانك وغالطت الحارس ريان وسكنت الشباك.

وواصل القائم معاندة برايتون، بعدما وقف أمام التسديدة الأرضية القوية لمارش من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61.

وأجرى سولسكاير التبديل الأول لليونايتد في الدقيقة 65، بنزول فريد على حساب بوغبا.

وحاول موباي تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68، أمسك بها دي خيا بنجاح.

وتلقى تروسارد كرة بينية رائعة من جهانبخش داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76، ليسدد كرة قوية اصطدمت في العارضة أيضًا.

ومع الزحف الهجومي لبرايتون، أخرج سولسكاير جرينوود ودفع ببايلي في الدقيقة 83.

وأرسل وايت عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 85، وصلت إلى مارش الخالي من الرقابة في منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة مباشرة علت العارضة.

وأجرى سولسكاير التبديل الثالث بنزول فان دي بيك، على حساب مارسيال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكاد تروسارد أن يسجل هدف تعادل قاتل لبرايتون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة من تروسارد من داخل منطقة الجزاء من أمام دي خيا مباشرة، إلا أن الحارس الإسباني تصدى للكرة.

وبالفعل نجح برايتون في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 95، بعد قابل مارش كرة عرضية داخل منطقة الجزاء مسددًا رأسية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، تحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء، بعدما سدد ماغواير رأسية اصطدمت بيد موباي، ونفذ فيرنانديز ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2.