مدرب يوفنتوس: موراتا كان ضمن أولوياتنا

اعتبر مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، أن النجم الإسباني ألفارو موراتا، كان ضمن أولويات فريقه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر بيرلو في المؤتمر الصحفي قبل لقاء روما "قمنا بزيادة الحمل البدني في المران، الفريق يستجيب بشكل جيد، نعمل بشكل أفضل من الأسبوع الماضي".

وأضاف "التدريب مختلف عن اللعب، اللاعبون هم من يتحكمون في المباراة على أرض الملعب، أحاول فقط فهم كيفية الحصول على أقصى استفادة منهم".

وتابع "لقد عملنا مع ديبالا الذي عاد تدريجيًا للمجموعة، دعونا نرى كيف يشعر اليوم، وما إذا كان يمكنه السفر إلى روما أم لا".

ونوه "موراتا يعرفنا جيدًا، كنت محظوظًا بما يكفي للعب معه، لقد كان أولوية لنا من الناحية الفنية والتكتيكية، فهو ما كنا نبحث عنه".

وعن إراحة لاعبيه، علق بيرلو "بعد لعب مباراة واحدة حتى الآن، من الصعب الرد، سأحاول وضع أفضل تشكيل على أرض الملعب مع مراعاة الخطة وأسلوب المنافس".

وزاد "آرثر يعمل بشكل جيد، إنه يتأقلم معنا، بيرنارديسكي وكوستا يلعبان في الأجنحة، وهما بحاجة لتقديم أقصى ما لديهما".

ونوه بيرلو "سيكون موسمًا صعبًا بعد تطور مستوى المنافسين، سنكون بحاجة للقتال حتى الجولة الأخيرة من الموسم".

وتابع "لقد تحدثنا مع سامي خضيرة، لفهم ما هو أفضل حل ممكن له ولنا".

وأتم "اللاعبون لديهم رغبة وجوع كبير رغم فوزهم بالكثير، هذا الحماس والرغبة يجعلني أتحلى بالهدوء".