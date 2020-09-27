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إنتر ميلان يستغني عن لاعبين مقابل كانتي

تاريخ النشر: 27/09/2020 - 14:37

إنتر ميلان يستغني عن لاعبين مقابل كانتي
النجم الفرنسي نغولو كانتي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان الإيطالي بصدد الاستغناء عن اثنين من لاعبيه مقابل التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، نغولو كانتي، هذا الصيف.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر عرض على تشيلسي إقحام كل من كريستيان إريكسن ومارسيلو بروزوفيتش في صفقة انتقال كانتي إلى "سان سيرو".

وأشار إلى أن تشيلسي رفض عرض الإنتر، واشترط الحصول على أموال فقط، للموافقة على رحيل كانتي.

ولا يحظى إريكسن بثقة أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، كما أن بروزوفيتش سيخسر مقعده في التشكيل الأساسي بمجرد وصول كانتي.

وذكرت تقارير سابقة أن تشيلسي يقدر صفقة كانتي بـ50 مليون يورو، بينما ينتظر إنتر جمع الأموال، عقب بيع مدافعه ميلان سكرينيار إلى توتنهام.

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#إنتر ميلان
#نغولو كانتي
#تشيلسي
#كريستيان إريكسن
#مارسيلو بروزوفيتش

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