النصراوي دبور يسجل هدفا في فوز فريقه على بايرن ميونخ

ساهم النجم النصراوي، مؤنس دبور، في فوز فريقه هوفنهايم على نظيره بايرن ميونخ برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز رباعية هوفنهايم كل من اللاعبين أرمين بيساكسيتش، مؤنس دبور وأندريج كراماريتش (هدفان)، وفي المقابل سجل هدف بايرن ميونخ اللاعب جوشوا كيميتش.

وبهذا الفوز، رفع هوفنهايم رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 3 نقاط.

مجريات المباراة:

أول ربع ساعة من المباراة جاءت هادئة دون تشكيل أي خطورة على كلا المرميين.

وفي الدقيقة 16، باغت هوفنهايم ضيفه بهدف من أول فرصة على مرمى مانويل نوير، وذلك بعدما أرسل دينيس جيجر عرضية من ركنية إلى رأس بيشاكشيتش الذي وجهها إلى داخل الشباك.

وحاول بينيامين بافارد صيد شباك هوفنهايم بطريقة مشابهة، لكن تسديدته الرأسية جاءت ضعيفة ومرت بجوار القائم.

وبعد 8 دقائق فقط، ارتكب الدفاع البافاري هفوة قاتلة وأوصل الكرة بالخطأ إلى دبور، الذي وجد نفسه وجهًا لوجه مع نوير، ليضع كرة ساقطة من فوق الحارس البافاري، مسجلًا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وكاد هوفنهايم أن يهز شباك نوير للمرة الثالثة، بعد تمريرة بينية وصلت إلى كريستوف باومجارتنر على حدود منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى.

وتواصل زحف هوفنهايم نحو مرمى نوير، وسدد كراماريتش كرة أرضية زاحفة، لكن نوير كان لها بالمرصاد.

ووصلت كرة عرضية إلى ليروي ساني داخل منطقة الجزاء، وجهها بضربة رأسية، لكنها ذهبت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 36، نجح بايرن في تقليص النتيجة بهدف رائع عن طريق كيميتش، الذي تسلم كرة من مولر خارج منطقة الجزاء، ليضعها ببراعة في أقصى الزاوية اليسرى.

واستمرت اختراقات لاعبي هوفنهايم للدفاع البافاري، وأنقذ نوير مرماه من هدف محقق بعدما تلاعب كراماريتش ببواتينغ وسدد كرة قوية في الزاوية الضيقة، لكنها لمست يد نوير وارتطمت بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض (2-1).

وبعد مرور أكثر من 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، وقفت العارضة حائلًا أمام تسجيل جوشوا زيركزي هدف التعادل من تسديدة قوية بيسراه.

وقرر فليك بعدها استبدال زيركزي وبافارد، ليدفع بدلًا منهما بالثنائي ليفاندوفسكي وغوريتسكا، على أمل إنقاذ الفريق من الخسارة.

وكثف بايرن من ضغطه على هوفنهايم من أجل معادلة النتيجة، لكن محاولاته لم تكن بالدقة الكافية.

وعلى عكس التيار، كاد هوفنهايم أن يعزز تقدمه بهدف ثالث، لولا براعة نوير الذي تصدى لتسديدة كراماريتش بقدمه.

وفي الدقيقة 77، أطلق كراماريتش رصاصة الرحمة على بايرن بتسجيل الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها ويسددها بيمناه في أقصى الزاوية اليمنى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، أهدر كراماريتش فرصة تسجيل الهدف الرابع بعد هجمة مرتدة انتهت بتسديدته التي علت العارضة.

وشهدت الدقائق الأخيرة مساحات شاغرة في خط دفاع بايرن، مما أتاح الفرصة لشن هوفنهايم مرتدات سريعة، تسبب أحدها في حصول البديل بيبو على ركلة جزاء بعد إعاقته من جانب نوير، الذي تحصل على بطاقة صفراء.

وانبرى كراماريتش لركلة الجزاء، ليسددها بنجاح إلى داخل الشباك، مسجلًا الهدف الثاني له والرابع لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز هوفنهايم (4-1).