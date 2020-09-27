راموس يقود ريال مدريد لفوز صعب

حقق فريق ريال مدريد فوزا خارجيا صعبا على ريال بيتيس بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين فيديريكو فالفيردي وإيميرسون وسيرجيو راموس، وفي المقابل سجل هدفي ريال بيتيس كل من اللاعبين عيسى ماندي وويليام كارفالو.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الليغا، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط مُبكر، ونجح كريم بنزيمة في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 2، بعد كرة عرضية في منطقة الجزاء من زميله ميندي، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وأهدر فيرلاند ميندي فرصة تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 6، حيث توغل في منطقة الجزاء وراوغ دفاع بيتيس، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيمن للحارس روبليس.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي، لتسديدة رأسية قوية من سنابريا في الدقيقة 7، وحولها إلى ركنية.

وافتتح فيدي فالفيردي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 14، مستغلا كرة عرضية من بنزيمة على الطرف الأيمن، ليُسدد أقصى يمين الحارس روبليس.

وأضاع راموس الهدف الثاني لريال مدريد بغرابة شديدة، حيث كان منفردًا بالحارس في الدقيقة 15، وسدد بجانب القائم الأيسر.

وكاد نبيل فقير لاعب ريال بيتيس، أن يُسجل هدف التعادل لفريقه، حيث انطلق وسدد كرة أرضية قوية على حدود منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر لكورتوا في الدقيقة 20.

ونجح الجزائري عيسى ماندي في تسجيل هدف التعادل لريال بيتيس بالدقيقة 35، حيث تلقى كرة عرضية من زميله كاناليس وسدد بالرأس في منتصف مرمى كورتوا.

وضاعف كارفاليو النتيجة لبيتيس في الدقيقة 37، حيث تلقى تمريرة في المنطقة من نبيل فقير، وسدد على يمين الحارس تيبو كورتوا.

واشتكى كروس من آلام عضلية في الدقيقة 45، ليضطر المدير الفني زين الدين زيدان لسحبه والدفع بلوكا مودريتش بدلا منه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأندلسيين بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل إيمرسون لاعب ريال بيتيس، الهدف الثاني لريال مدريد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، حيث تلقى كرة عرضية من كارفاخال وسدد على يسار الحارس روبليس.

وحرمت العارضة كريم بنزيمة من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52، حيث سدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة قبل أن يمسك بها الحارس روبليس.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إيمرسون مدافع بيتيس في الدقيقة 67، بعد تدخله العنيف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد على حدود منطقة الجزاء.

ونفذ سيرجيو راموس الركلة الحرة المباشرة، حيث اصطدمت الكرة بالشباك الخارجية للقائم الأيسر لبيتيس في الدقيقة 68.

وتألق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، في التصدي لتسديدة من كارفاليو لاعب بيتيس في الدقيقة 75.

وقرر حكم المباراة العودة لتقنية الفيديو، بسبب التحام مدافع بيتيس بارترا على بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد، واحتسب ركلة جزاء للميرنغي، نفذها سيرجيو راموس بنجاح في الدقيقة 82.

ونجح ريال مدريد في الحفاظ على تقدمه حتى الثواني الأخيرة، ليُحقق حال اللقب أول انتصار له في حملة الدفاع عن لقبه.