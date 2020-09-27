غوارديولا يحدد مدة غياب جيسوس

أعلن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن مدة غياب لاعبه البرازيلي، غابرييل جيسوس، بعد تعرضه للإصابة.

وأوضح غوارديولا أن غابرييل سيغيب شهرا على الأقل بسبب إصابة عضلية.

ويفتقد سيتي الآن مهاجميه الاثنين الأساسيين مع استمرار ابتعاد سيرجيو أغويرو بسبب الإصابة ولا يملك غوارديولا سوى مهاجمين شباب للاستعانة بهم.

وقال مدرب السيتي "غابرييل أصيب ضد وولفرهامبتون ولذلك سيغيب لمدة شهر. إنها مشكلة عضلية. نفتقد سيرجيو ونفتقد جيسوس".

وأضاف غوارديولا الذي يحل فريقه ضيفا على بيرنلي في الدور الرابع لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأربعاء ويستضيف ليستر سيتي في الدوري اليوم الأحد "بالطبع نمتلك العديد من الخيارات. لدينا ليام (ديلاب) وكول بالمر اللذين يمكنهما اللعب كمهاجمين أيضا. سنرى ما سيحدث".

وفي الماضي، لعب غوارديولا بمهاجم وهمي واستخدم في هذا المركز رحيم سترلينغ وفيل فودن وكيفن دي بروين.

ويعاني سيتي أيضا من غياب برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وأولكسندر زينتشنكو حتى فترة التوقف الدولية في تشرين الأول/أكتوبر بينما يخضع إيلكاي غوندوغان للعزل الذاتي عقب إصابته بفيروس كورونا.

وتحوم شكوك حول مشاركة المدافع إيمريك لابورت الذي عاد لتوه إلى التدريبات بعد إصابته بالفيروس أيضا.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الجمعة إن الإصابة ستبعد جيسوس عن مباراتي البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام بوليفيا وبيرو الشهر المقبل.