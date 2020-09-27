ماذا قال راموس عن مساعدة الحكام لفريقه؟

دافع كابتن ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، عن فريقه بعد الاتهامات الموجهة ضده بخصوص مساعدة الحكام له، بعد الفوز على ريال بيتيس بالنتيجة 3-2، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الليغا.

وذكر راموس خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لقد كانت الأمور صعبة في المباراة، ولعبنا بشكل جيد في الدقائق الـ15 الأولى، لكن بعد ذلك تركنا لهم الكرة، وفريق مثل بيتيس يعرف جيدًا كيف يلعب، ويصنعون الفرص ويسجلون الأهداف".

وأضاف "يجب أن نتعلم مما فعلناه، لأننا لن نحصل دائمًا على فرصة لإظهار رد الفعل، وقدمنا في الشوط الثاني أداء عظيما".

وعن الصفقات الجديدة، أجاب "هذا الأمر لا يعتمد علينا، وإذا كان يسعى النادي لضم أي لاعب فهذا قرارهم، ونحن هنا للمساعدة كما فعلنا في آذار/مارس الماضي من خلال تخفيض رواتبنا، ومساعدة من هم في أمس الحاجة إليها، لأن هذا ما يتعين علينا القيام به".

وأتم راموس "الجدل التحكيمي؟ يجب أن أرى اللقطات مرة أخرى، وحسب ما أخبرونا فهي كانت ركلة جزاء واضحة، وفي بعض الأحيان تضرنا قرارات الحكام، وفي أحيان أخرى تساعدنا، لكنني لا أعتقد وجود أي نوع من النية لذلك".