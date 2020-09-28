برشلونة يستهل الليغا باكتساح فياريال

حقق فريق برشلونة فوزا ساحقا على ضيفه فياريال بأربعة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية الفريق الكاتالوني كل من اللاعبين أنسو فاتي (هدفان)، ليونيل ميسي وباو توريس (ذاتي).

مجريات المباراة:

بدأ برشلونة المباراة بضغط مُبكر، وانطلق جوردي ألبا على الرواق الأيسر ومرر كرة داخل منطقة الجزاء للشاب أنسو فاتي الذي سدد بقوة على يمين الحارس أسينخو ليمنح التقدم للبلوغرانا في الدقيقة 15.

ونجح فاتي في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 19، حيث تلقى تمريرة في العمق من فيليب كوتينيو، لينفرد بالحارس أسينخو ويسدد بين قدميه.

وكاد جوردي ألبا أن يُسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 26، حيث توغل في منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية، تصدى لها حارس فياريال أسينخو وحولها إلى ركنية.

وسجل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 35، من ركلة جزاء نفذها على يمين الحارس أسينخو، احتسبها الحكم لصالح أنسو فاتي الذي تدخل عليه مدافع فياريال ماريو بخشونة في منطقة الجزاء.

وتألق أسينخو حارس مرمى فياريال، في التصدي لتسديدة من فيليب كوتينيو نجم برشلونة، داخل منطقة الجزاء، ليحرمه من الهدف الرابع للبلوغرانا.

وأرسل ميسي كرة عرضية في منطقة الجزاء، وصلت لباو توريس مدافع فياريال الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة برباعية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الزحف الكاتالوني، بتسديدة من ليونيل ميسي بين يدي حارس فياريال أسينخو في الدقيقة 48.

وحاول جيرارد مورينو مهاجم فياريال تهديد مرمى برشلونة، حيث انطلق على الطرف الأيمن وراوغ المدافع لينغليت قبل أن يُسدد بين يدي الحارس نيتو في الدقيقة 62.

وأرسل ليونيل ميسي نجم برشلونة، تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس فياريال تصدى لها ببراعة وحوله إلى ركنية في الدقيقة 65.

وقرر كومان المدير الفني لبرشلونة، الدفع بالوافد الجديد بيدري وعثمان ديمبلي العائد بعد إصابة طويلة، بدلا من كوتينيو وأنسو فاتي، ولاحقًا دفع ببيانيتش وترينكاو بدلا من بوسكيتس وغريزمان.

وواصل أسينخو حارس مرمى فياريال صموده بتصديه لتسديدتين من ترينكاو ثم ميسي في الدقيقة 86.

واستمرت سيطرة ومحاولات برشلونة، دون أي خطورة حقيقية من لاعبي فياريال الذين اكتفوا بالصمود الدفاعي ومحاولات ضئيلة لتهديد مرمى نيتو، ليحصد البلوغرانا أول 3 نقاط في مشواره هذا الموسم.