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غوارديولا يبرر سبب الخسارة أمام ليستر

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 10:11

غوارديولا يبرر سبب الخسارة أمام ليستر
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن تقبله للخسارة أمام ليستر سيتي بالنتيجة 2-5، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري.

وعلى الرغم من إشارة المدرب الإسباني للغيابات التي يعاني منها الفريق، إلا أنه رفض أن يكون هذا سبب الخسارة لأنه تمكن في المواجهة الأولى للفريق في البريمييرليغ من تحقيق الفوز على وولفرهامبتون في ظل تلك الغيابات.

وصرح المدرب متسائلا "في مباراة وولفرهامبتون لم يمثل هذا الأمر مشكلة، فلماذا تعد مشكلة حاليا وفجأة؟"، وأكد أن فريقه امتلك مشاكل في الهجوم.

وتابع غوارديولا "لقد واجهنا مثل هذا النوع من الدفاع في العديد من المرات. لم يقوموا بالضغط لمدة 80 دقيقة ولكن يتوجب عليك منعهم من تخطيك وتواجدهم في مواقف خطرة".

وأكد المدرب الإسباني "لقد تحدثنا بين شوطي اللقاء أننا قدمنا أداء جيدا وحاولنا تجنب ارتكاب الأخطاء، ولكن لسوء الحظ تلقينا الهدف الثاني والثالث وبعد ذلك أصبحت الأمور أكثر صعوبة".

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#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#ليستر سيتي
#الدوري الإنجليزي

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