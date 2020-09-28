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فاتي: اللعب بجانب ميسي حلم

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 10:06

فاتي: اللعب بجانب ميسي حلم
اللاعب الإسباني أنسو فاتي (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مهاجم برشلونة الشاب، أنسو فاتي، سعادته بعد فوز فريقه على فياريال بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الليغا.

وذكر فاتي، الذي سجل هدفين في المباراة، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أحاول استغلال كل فرصة أحصل عليها، بأفضل طريقة ممكنة.. وحين يسجل المهاجم، فهو دائمًا يريد المزيد".

وأضاف "تمريرة ألبا لي في الهدف الأول، كانت جيدة جدًا، لذلك كان علي أن أضعها في الشباك".

وتابع "اللعب بجانب ميسي حلم.. كان ذلك حلمي منذ كنت طفلا، والآن أنا أعيشه".

وأتم "ما أريده هو الاستمرار في التحسن كل يوم، ومواصلة التعلم من زملائي، فهم يبذلون قصارى جهدهم لمساعدتي".

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#برشلونة
#أنسو فاتي
#ليونيل ميسي
#فياريال
#الدوري الإسباني

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