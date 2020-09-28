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كلوب: لن نضم لاعبين جدد إلا في حالة واحدة!

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 15:19

كلوب: لن نضم لاعبين جدد إلا في حالة واحدة!
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

ذكر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن فريقه لن يضم لاعبين جدد آخرين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلا في حالة وجود إصابات بالفريق.

وعزز ليفربول، صفوفه بالتعاقد مع تياغو ألكانتارا ودييغو جوتا وكوستاس تسيميكاس، لكن يبدو أنه يعاني من نقص في المدافعين مع إصابة جو غوميز وجويل ماتيب.

واضطر فابينيو للمشاركة في الدفاع خلال الفوز 2-0 على تشيلسي الأسبوع الماضي، بينما بدأ الشاب ريس وليامز خلال الفوز 7-2 على لنكولن في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأوضح كلوب "لا أتوقع الكثير من التعاقدات. في مركز لاعب الوسط المدافع لدينا 3 لاعبين من أصحاب الطراز العالمي. يوجد لاعبون شباب أيضًا".

وأضاف "أتمنى ألا نضطر لمحاولة التعاقد مع لاعبين آخرين، لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليًا، فلن يحدث أي شيء".

وقد يشارك تياغو، الذي تألق في 45 دقيقة أمام تشيلسي، من البداية لأول مرة أمام آرسنال في وقت لاحق اليوم، حال اجتيازه اختبار لياقة في وقت متأخر.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ليفربول
#يورغن كلوب
#الدوري الإنجليزي
#آرسنال

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