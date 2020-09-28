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نيمار مهدد بالغياب عن مواجهة أنجيه

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 20:25

نيمار مهدد بالغياب عن مواجهة أنجيه
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، مهدد بالغياب عن مباراة فريقه القادمة أمام أنجيه والمقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري.

وأعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مشاركة نيمار أمام أنجيه لم تتأكد بعد، وذلك لإصابة اللاعب البرازيلي في عضلة الساق خلال مباراة ريمس، أمس الأحد.

وأضافت أن نجم الفريق الباريسي ينتظر نتائج الفحوصات الطبية لتأكيد مدى جاهزيته لخوض هذه المباراة.

ولفتت أيضا إلى أن نيمار ينتظر أيضا نتائج اجتماعات اللجنة التأديبية يوم الأربعاء المقبل بشأن مشاجرته مع ألفارو غونزاليس مدافع أولمبيك مارسيليا.

وذكرت أنه حال إدانة الثنائي في تبادل الإساءات العنصرية، سيكون نيمار وغونزاليس مهددين بالإيقاف 10 مباريات.

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#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا
#أنجيه
#الدوري الفرنسي

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