يوفنتوس وروما يفترقان بنقطة لكل منهما

افترق فريقا روما ويوفنتوس بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا يوفنتوس اللاعب كريستيانو رونالدو، وفي المقابل سجل هدفي روما اللاعب جوردان فيرتو.

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 4 نقاط، فيما حصد روما نقطته الأولى.

مجريات المباراة:

الفرصة الأولى في المباراة كانت من نصيب روما بعد 12 دقيقة من بداية اللقاء، بعد مجهود فردي مميز من ميختاريان الذي انطلق من منتصف الملعب وتوغل وراوغ بونوتشي على حدود منطقة جزاء يوفنتوس، لينفرد بالمرمى ويسدد كرة ضعيفة، نجح تشيزني في التصدي لها والإمساك بها.

وفي الدقيقة 30، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح روما، بعد لمس أدريان رابيو للكرة بيده داخل المنطقة بعد تسديدة من فيرتو، تمكن فيرتو من تحويلها لهدف أول بالدقيقة 31.

أول تهديد ليوفنتوس جاء بالدقيقة 33، بعد عرضية متقنة من رونالدو من الناحية اليمنى، حولها رامسي برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لميرانتي.

وحصل رونالدو على ركلة جزاء بعد لمسة يد على بيليغريني، نجح كريستيانو في تحويلها إلى هدف التعادل بالدقيقة 44.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ضاعف فيرتو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني له ولروما في اللقاء، بعد هجمة مرتدة سريعة بدأت بتمريرة إلى ميختاريان الذي انطلق بسرعة بالناحية اليسرى ليمرر الكرة إلى العمق لفيرتو الذي وجد نفسه منفردًا ليسدد كرة أرضية في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، استلم بيدرو الكرة في الناحية اليسرى من ركلة ركنية، ليسدد صاروخ من خارج المنطقة، يبعدها حارس اليوفي تشيزني إلى ركنية جديدة.

وهدد دجيكو مرمى يوفنتوس، وكاد أن يضاعف النتيجة بهدف ثالث، بعدما استلم الكرة داخل المنطقة وسدد في القائم الأيمن لليوفي وتخرج إلى ركلة مرمى، بالدقيقة 55.

ورد كريستيانو بفرصة ليوفنتوس، بعدما شتت إيبانيز الكرة من أمام موراتا، لتصل إلى رونالدو عند علامة الجزاء ويسدد كرة ترتطم بأرض الملعب وتصل سهلة لأيدي حارس روما.

وأجرى بيرلو أولى تغييرات يوفنتوس بالدقيقة 58، بدخول دوغلاس كوستا وآرثر ميلو بدلا من ماكيني وموراتا.

وزاد رابيو من معاناة يوفنتوس أمام روما، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية له في اللقاء بالدقيقة 62، ليُطرد بالبطاقة الحمراء ويكمل اليوفي اللقاء بـ10 لاعبين.

وواصل دجيكو مسلسل إهدار الفرص أمام مرمى يوفنتوس، بعدما سنحت له فرصة جديدة بتمريرة من سانتون، سددها دجيكو ضعيفة في أيدي تشيزني.

وفي الدقيقة 69، عادل رونالدو النتيجة ليوفنتوس بهدف ثانٍ، بعدما مرر دانيلو كرة عرضية من الناحية اليمنى، ارتقى لها الدون وحولها برأسية في الشباك.