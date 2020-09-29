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زيدان يحرم السيتي من صفقة دفاعية

تاريخ النشر: 29/09/2020 - 20:41

زيدان يحرم السيتي من صفقة دفاعية
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، حرم مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع مدافع فرنسي.

ووفقا لتقرير صحفي إسبانية، فإن مدافع إشبيلية جول كوندي، رفض الانتقال إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، مفضلًا انتظار عرض ريال مدريد.

وارتبط اسم كوندي بالانتقال لريال مدريد، بعد مباراة الفريقين الموسم الماضي، إلا أن الميرنغي قرر تأجيل المفاوضات للصيف المقبل؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا.

ووفقًا لموقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن مانشستر سيتي دخل في مفاوضات مع كوندي؛ من أجل ضمه مقابل مبلغ ضخم لتدعيم دفاعه، واستغلال تعثر ريال مدريد هذا الصيف.

وشدد التقرير، على أن مانشستر سيتي حاول بشتى الطرق التعاقد مع كوندي، وقدم عرضًا وصل إلى 90 مليون يورو (قيمة شرطه الجزائي مع إشبيلية)، إلا أن رغبة اللاعب بتفضيل انتظار عرض ريال مدريد الصيف المقبل، حالت دون إتمام الصفقة.

ويحلم المدافع الفرنسي بالتواجد تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، أسطورة منتخب فرنسا، وبالتالي فضّل الانتظار لاحتمالية حدوث ذلك الأمر الصيف المقبل.

وبعد تأكد مانشستر سيتي من استحالة إقناع كوندي بالانتقال إلى ملعب الاتحاد، تعاقد النادي مع البرتغالي روبين دياز، مدافع بنفيكا، مقابل 70 مليون يورو.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#مانشستر سيتي
#جول كوندي
#إشبيلية

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