كلوب بعد الفوز: آرسنال كان عشوائيا

أعرب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن رضاه من الأداء الذي قدمه فريقه في الفوز على آرسنال بثلاثية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر ليفربول على المباراة منذ بدايتها، ولم يمهل منافسه فرصة لالتقاط أنفاسه، على الرغم من بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت على مدار الشوطين.

وكان قائد مانشستر يونايتد السابق روي كين، قد صرح خلال تحليله لأداء ليفربول لشبكة "سكاي سبورتس"، بأن الفريق الأحمر ظهر بشكل عشوائي في بعض فترات اللقاء، ليقاطعه كلوب بعد انتهاء اللقاء.

وقال كلوب "هل سمعت السيد كين يقول إننا قدمنا أداء عشوائيا، هل قال ذلك؟ هل قال إن الأداء عشوائي، أريد سماع ذلك، هذا وصف مذهل للمباراة".

وأضاف "لم يكن هناك أمر عشوائي على الإطلاق، سيطرنا أمام فريق يقدم مستويات جيدة، ويجب أن نتمتع بالحذر، ونقول إننا لم ندفع ثمن الهجمات المرتدة، توجب على أليسون القيام بتصد واحد، سنحت لهم فرصتان، لكن باستثناء هذا فإن كرة القدم التي قدمناها كانت استثنائية، مباراة الليلة لم يكن فيها شيء سيء للحديث عنه، الخصم هو الذي كان عشوائيا".

وفي تصريحات أخرى لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، دافع كلوب عن لاعبه أندي روبرتسون الذي ارتكب هفوة قاتلة تسببت في استقبال مرماه هدفا، قبل أن يسجل بنفسه هدف فريقه الثاني.

وأتم المدرب الألماني "إنها مجرد هفوة، مجرد فضول من الكرة، القدم، العشب، لا توجد مشكلة، ردة فعله كانت عبقرية، أحببت الأهداف الثلاثة، لكن هدفا سجله ظهير وصنعه ظهير آخر، أحببت هذا".