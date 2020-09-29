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مانشستر يونايتد يسعى لإبرام صفقة برازيلية

تاريخ النشر: 29/09/2020 - 15:49

مانشستر يونايتد يسعى لإبرام صفقة برازيلية
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد اقترب من إبرام صفقة دفاعية برازيلية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء، فإن نادي مانشستر يونايتد، دخل في مفاوضات مع بورتو البرتغالي لضم مدافعه البرازيلي أليكس تيليس.

وذكرت الإذاعة، أن مدرب "الشياطين الحمر"، أولي جونار سولسكاير، يرغب في دعم خيارته في الجبهة اليسرى، وأنه يثق في كون تيليس (27 عامًا) خيارًا مفيدًا للفريق.

وأضافت أن بورتو، طلب 18 مليون إسترليني مقابل تيليس، الذي يتبقى عام واحد في عقده مع الفريق ويمكنه التوقيع بدون مقابل في كانون الثاني/يناير المقبل.

وسجل تيليس، الذي شارك مع المنتخب البرازيلي في مباراة واحدة، 21 هدفا في 127 مباراة مع بورتو.

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#مانشستر يونايتد
#أولي جونار سولسكاير
#أليكس تيليس
#بورتو

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